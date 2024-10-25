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Bursa'da Öğrencilerden Teröre Lanet ve Cumhuriyet Yürüyüşü

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Bursa'da yüzlerce öğrenci, 500 metrelik dev Türk bayrağıyla düzenledikleri yürüyüşte teröre lanet okudu ve Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı. Öğrenciler, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Öğrencilerden teröre lanet, "Yaşasın Cumhuriyet" yürüyüşü

Bursa'da yüzlerce öğrenci 500 metre bayraklı kortej yapıp teröre lanet okudu

BURSA - Bursa'da yüzlerce öğrenci 500 metrelik dev bayraklı kortej yapıp teröre lanet, yaşasın Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhuriyet Bayramı öncesi TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı da kınayan öğrenciler ellerinde bayraklarda okullarından çıkıp Ahmet Taner Kışlalı ve Özlüce Bulvarında yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 101. yılını karşılamaya sayılı günler kala, Altınşehir Okulları öğrencileri 500 metrelik Türk Bayrağı ile gerçekleştirdikleri bayrak yürüyüşü ile teröre lanet okuyup tüm yurda birlik beraberlik mesajı verdi.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gelenek haline gelen bayrak yürüyüşünde bu yıl teröre tepki dikkat çekti. TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınayan yüzlerce öğrencinin 500 metrelik dev Türk bayrağı ile düzenlediği yürüyüş vatandaşlar tarafından da büyük ilgi topladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler coşkulu bir kortej oluşturarak Türk Bayrağı'nı gururla taşıdı. Öğretmenler, gaziler ve velilerin de destek verdiği yürüyüş, renkli ve anlamlı anlara sahne oldu.

Altınşehir Okulları'nın kurucusu Umut Gökçe; öğrencilerin bu anlamlı yürüyüşle Cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını ve gösterdikleri birliktelik ile gurur kaynağı olduklarını dile getirdi. TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını da okul olarak kınadıklarını dile getiren Gökçe, "500 metrelik Türk Bayrağı'mızla birlikte hem terörü lanetlemek hem de Cumhuriyetimizin yaklaşan 101'inci yaşını kutlamak için 900 öğrencimizle birlikte Özlüce Bulvarı'nda yürüyüş gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle birlikte duyarlılığımızı gösterip memleketimize, ülkemize sahip çıktığımızı bir kere daha haykırıyoruz. Buradaki temel amacımız öğrencilerin memleketine, milletine bağlı ve üretimle, fikirle ülkesine katkı sağlayacak çocuklar olmasını sağlamak. Ülkesini seven ülkesine bağlı kocaman bir aileyiz biz" diye konuştu.

Velilerin yoğun katılımıyla daha da anlam kazanan etkinlikte, katılımcılar Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutladı. Öğrenciler, 500 metrelik Türk bayrağını taşımanın heyecanını yaşarken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladılar. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı ruhunu yansıtan bu anlamlı yürüyüş ile hafızalarda iz bıraktı.

Bursa'da Öğrencilerden Teröre Lanet ve Cumhuriyet Yürüyüşü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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