Bursa'da öğrenciler "Çanakkale ruhu"nu yaşattı

İNEGÖL, BURSA (AA) - İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tiyatral etkinlik ve yarışmalar düzenlendi.

Dr. Emin Acar İmam Hatip Ortaokulunun öğretmen ve öğrencileri, en güzel süsleme için gerçekleştirilen yarışma kapsamında bazı sınıflarda sıra ve masaları dışarı alarak Çanakkale Zaferi ve şehitlerle ilgili görseller ve canlandırmalar yerleştirdi.

Ayrıca, öğretmen ve öğrencilerin indirdiği hatimlerin duası yapılarak ikramlarda bulunuldu.

Okul müdürü Yusuf Ziya Çolak, gazetecilere, velilerin de desteğiyle farklı bir etkinlik için sosyal bilgiler öğretmenlerinin öncülüğünde 2 ay önceden hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Bütün sınıfların süslendiğini belirten Çolak, "Çanakkale ruhunu tam anlamıyla yaşamak istediler. Herkesin emeğinin olmasını istedik. Öğrencilerimiz çok büyük bir gayret ve yarış içinde oldular. Bu anlamlı günü en derinden yaşadıklarına inanıyorum." dedi.

Çolak, sınıf süsleme yarışması sonucu ilk 3'e giren sınıfların sırasıyla gezi, sinema ve yaş pasta ödüllendirileceğini bildirdi.

Ödüllü resim yarışması da organize ettiklerini aktaran Çolak, "Her sınıf kendi hatmini indirdi, ayrıca öğretmenlerimiz de sınıfı ile beraber birer hatim indirerek, bu manevi ortama ortak oldu. 550 öğrencimizle hatimlerin duasını yaptık." diye konuştu.