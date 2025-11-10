Bursa'da Öğrenciler, Atatürk'ü Koreografilerle Andı

BURSA'da öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında hazırladıkları özel koreografilerle andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında, Bursa'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladıkları özel koreografilerle anıldı. Ara tatil nedeniyle kentteki tüm okullarda olduğu gibi Osmangazi ilçesinde eğitim veren okullarda da anma törenleri, 7 Kasım Cuma günü düzenlendi. Öğrenciler, Atatürk'ü hazırladıkları özel koreografilerle andı. Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde Atatürk'ün vefat ettiği 1938 yılını, Ergin Ağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise Atatürk'ün imzasını oluşturdu. Mümin Canbaz Ortaokulu öğrencileri de Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'i sembolik olarak sahneledi.

Koreografiler büyük beğeni toplarken, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, "Atatürk'ün, 'En büyük eserim Cumhuriyet'tir' sözünden aldığımız ilhamla; aklın, bilimin ve üretimin öncülüğünde ilerleyen, değerlerine bağlı, milli şuura sahip nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.