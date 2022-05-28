Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da oğlunu silahla öldüren baba tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kasap dükkanına gelen Recep T, iş yeri sahibi oğlu Serkan T'yi (31) silahla vurarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Serkan T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan T, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan baba, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi İnegöl Polis Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title