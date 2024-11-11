Bursa'da Odun Keserken Parmak Kesen Kadın Hastaneye Sevk Edildi
İnegöl'de 66 yaşındaki Selime G., motorlu testere kullanırken parmağını kesti. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selime G. (66), odun keserken motorlu testereyle parmağını kesti.
Hamidiye Mahallesi Pazar Sokak'taki evinin bahçesinde motorlu testereyle odun kesen Selime G., bir anlık dikkatsizlik sonucu, sol elinin orta parmağını kesti. Yaralanan kadın, yakınları tarafından özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.