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Bursa'da Ocakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

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Bursa'nın Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet A.'nın ocakta unuttuğu yemek yangına yol açtı. Yangın, doğalgaz tesisatına sıçrayarak patlamaya neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, olayda dumandan etkilenen 4 bina sakini tedavi edildi.

Bursa'da bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan Mehmet A. (75), yemeğini ocakta unuttu.

Bir süre sonra ocaktan çıkan alevler evin doğalgaz tesisatına sıçradı ve patlamaya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 4 bina sakini ve Mehmet A. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangında apartman dairesinde hasar oluştu.

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Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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