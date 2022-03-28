Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı - Haberler

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Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

AA - Kadir İnci - Güncel
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Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmenin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmenin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda öğle yemeği sırasında öğrencilerden Muhammed E'nin (6) nefes borusuna makarna takıldı.

Olayı gören öğretmenlerden Fırat Koçan, çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki makarnanın dışarı çıkmasını sağladı.

Okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Kadir İnci - Güncel

Cumhuriyet, İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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