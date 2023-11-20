Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Narko Nokta' ve 'Metamfetamin Fotoblok' faaliyetleri düzenledi. Polis ekipleri kentin ayrı noktalarında vatandaşlara bilgilendirme yaparken, uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. 'Narko Nokta' ve 'Metamfetamin Fotoblok' sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, kentin 14 noktasında 4 bin 144 vatandaşa broşür dağıtıp, bilgilendirme yaptı.

Yapılan etkinlik çerçevesinde vatandaşların konuyla ilgili bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekti. - BURSA