Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber' ve 'Narko Nokta' başta olmak üzere 23 ayrı faaliyet düzenledi. Faaliyetlerde 3 bin 630 vatandaşa el broşürü dağıtarak bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" faaliyetleri düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" başta olmak üzere 23 ayrı faaliyet düzenledi. Faaliyetlerde 3 bin 630 vatandaşa el broşürü dağıtarak bilgilendirme yapıldı. Yapılan etkinlik çerçevesinde vatandaşların konuyla ilgili bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekti. - BURSA