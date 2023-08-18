Bursa'da Narkotik Polisi Şüpheli Şahısların Evinde Baskın Yaptı

Ekipler baskın yaptı, mahalleli alkışla destek verdi

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde narkotik polisi şüpheli şahısların evine baskın yapıldı. Polis, şahısları gözaltına alırken, mahalle sakinleri ise ekipleri alkış yağmuruna tuttu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi üzerinde narkotik polislerinin takibine takılan iki kişinin bulunduğu eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınla birlikte yakalanan kişiler polis ekiplerince kelepçelenip araçlara bindirildi. Mahalle sakinleri ise polis ekiplerinin operasyonunu balkonlarından görünce, alkış yağmuruna tutarak destek verdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.