Bursa'da Narkotik Polisi Anne ve Narko Nokta Faaliyetleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber' ve 'Narko Nokta' faaliyetleri düzenlendi. Polis ekipleri ketin ayrı noktalarında vatandaşlara bilgilendirme yaparken, uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber' ve 'Narko Nokta' faaliyetleri düzenlendi. Polis ekipleri ketin ayrı noktalarında vatandaşlara bilgilendirme yaparken, uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber' ve 'Narko Nokta' sloganıyla sahada bulunan polis ekipleri, kentin 22 noktasında bin 575 vatandaşa el broşürü dağıtıp bilgilendirme yaptı.

Yapılan etkinlik çerçevesinde vatandaşların konuyla ilgili bilinçlenmesi hedeflenirken, polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyete ihbarda bulunmasının önemine dikkat çekti. - BURSA