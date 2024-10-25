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Bursa'da Narkotik Operasyonu: 86 Bin Ecstasy Hap ve 14 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Bursa'da Narkotik Operasyonu: 86 Bin Ecstasy Hap ve 14 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
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Bursa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı. Bu operasyon, kentte bir seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olarak kayıtlara geçti.

BURSA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 86 bin ecstasy hap ve 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, isimlerini belirlediği 4 kişinin, Bursa'ya fazla miktarda uyuşturucuyu iki araç ile getirip satacağı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandıkları minibüs ve hafif ticari aracı, Bursa girişinde durdurdu. Narkotik köpeği Lizz'in de kullanıldığı operasyonda, 86 bin uyuşturucu ecstasy hap ile 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S., E.S., Ö.E. ve C.S. isimli şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı..

Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının, bugüne kadar kentte tek seferde ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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