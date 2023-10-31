Bursa'da Narkotik, Hırsızlık ve Asayiş Suçlarına Yönelik Uygulama Düzenlendi

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik düzenlenen uygulamada 9 kişi gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde uygulamaya, çevik kuvvet, KOM, narkotik, güvenlik, TEM, trafik denetleme şube müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Uygulama çerçevesinde toplam 673 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, üzerlerinde uyuşturucu bulunan ve çeşitli suçlardan aranmaları olan toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 6,55 gram metamftamin, 42,91 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca, yapılan uygulamada toplam 341 araç sorgulanırken, 9 araç sürücüsüne toplamda 54 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

Bursa Emniyeti, vatandaşların güvenliğini sağlamak için 'Huzur' uygulamalarının aralıksız süreceğini belirtti. - BURSA