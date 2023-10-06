Bursa'da nadir görülen kızıl geyik böyle görüntülendi
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Bursa'da nadir görülen kızıl geyik böyle görüntülendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan doğa fotoğrafçısı nadir görülen ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiği görüntüledi.
Bursa'da nadir görülen kızıl geyik böyle görüntülendi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan doğa fotoğrafçısı nadir görülen ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiği görüntüledi.
Doğa fotoğrafçısı Samet Asutay, arkadaşı ile İnegöl ormanlarında doğa yürüyüşü yaparken uzaktan görülen kızıl geyiği kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel