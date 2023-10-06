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Bursa'da nadir görülen kızıl geyik böyle görüntülendi

Bursa'da nadir görülen kızıl geyik böyle görüntülendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan doğa fotoğrafçısı nadir görülen ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiği görüntüledi.