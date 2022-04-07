Mutfak tüpüne gizlenmiş 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bursa'da bir mutfak tüpüne alt tarafı kesilerek gizlenmiş 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.B. ve M.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Şüphelilere ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, burada ve araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galya" ile arama yaptı.

"Galya"nın aracın arkasında bulunan mutfak tüpüne tepki vermesi ile yapılan incelemede, tüpün altının delik olduğu görüldü.

Polis tüpün içinden 49 pakete konulmuş 46 bin captagon hap çıkardı. Bu detay, polis kameralarınca kaydedildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.