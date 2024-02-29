Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Müşteri İade İsteyince İş Yeri Sahibi Tarafından Bıçaklandı

Güncelleme:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir müşteri, tesisatçıdan aldığı duş başlığını iade etmek istediği sırada iş yeri sahibi tarafından bıçaklandı. Olay sonucunda müşteri hastaneye kaldırılırken, iş yeri sahibi ise tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tesisatçıdan aldığı duş başlığını iade etmek isteyen müşteri iş yeri sahibi tarafından bıçaklandı.

Üstün Beşler (56) Yenikaraman Mahallesinde su tesisatı malzemeleri satan bir iş yerinden duş başlığı satın aldı. Beşler, iddiaya göre, aldığı duş başlığında sorun olduğu için salı günü dükkana tekrar giderek iade etmek istedi.

İş yeri sahibi Ercan Ö. (62) ise duş başlığını iade alamayacağını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Ercan Ö, müşterisi Üstün Beşler'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, Beşler'i Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Beşler'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ercan Ö. ise olaydan kısa bir süre sonra Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince yakalandı. Burada işlemleri tamamlanan Ercan Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Bursa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi! CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün? 1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler? KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON GÜN! 2024 kira gelir beyannamesi ne zamana kadar verilir? Kira gelir beyannamesini kimler vermek zorunda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title