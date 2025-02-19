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Bursa'da Muhtarlar Korosu Türk Müziği Konseri Verdi

Bursa'da Muhtarlar Korosu Türk Müziği Konseri Verdi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinlikleri çerçevesinde Muhtarlar Korosu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleriyle dinleyicilere keyifli bir gece sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, "Muhtarlar Korosu" konser verdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Serkan Kiviz yönetti.

Gecede sahne alan Muhtarlar Korosu, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerinden oluşan repertuvarı orkestra eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan şef, orkestra ve koro uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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