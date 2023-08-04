Bursa'da motosikletliye çarpan araç sürücüsü kaçtı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir araç sürücüsü, aynasını kullanmadan yola inmeye çalışırken motosikletliye çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerken, diğer sürücü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da motosikletliye çarpan araç sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdan ilerleyen araç sürücüsü, aynasını kullanmadan yola inmeye çalışınca, yolda seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerken, diğer sürücü ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA