Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Motosikletli Saldırıda Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosikletli Saldırıda Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevinden 10 gün önce izinli çıkan 23 yaşındaki Hüseyin U, motosikletli bir saldırgan tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'da cezaevinden 10 gün önce izne çıkan genç, yolda yürürken motosikletli saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Osmangazi ilçesinde kentin işlek bölgelerinden Altıparmak Caddesi'nde bir arkadaşıyla yürüyen Hüseyin U'ya (23), yolun kenarında motosikletle bekleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından tabancayla ateş edildi.

Uzun'u tek el ateş ederek boynundan ağır yaralayan saldırgan, motosikletle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin U'nun "hırsızlık" suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce izinli çıktığı öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, Hüseyin U'nun yanındaki arkadaşıyla yol kenarında yürüdüğü, saldırganın ateş ettikten sonra motosikletiyle uzaklaştığı, çevredekilerin de kaçıştığı görülüyor.

Ayrıca maktulün yanındaki kişinin ara sokağa girip koşarak kaçtığı da kayıtlarda yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

Osmangazi Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis bursa Suç

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı

Kararın ardından Sinan Ateş'in eşinden ilk açıklama

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ekim Karşıyaka, Menemen, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ekim Karatay, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 29. Bölüm CANLI izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ekim Yüreğir, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Araban 2-3 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Başakşehir Rapid Wien maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Rapid Wien golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Taş Kağıt Makas CANLI izle! 2 Ekim Çarşamba KANAL D Taş Kağıt Makas 17. bölüm CANLI izleme linki! Taş Kağıt Makas SON BÖLÜM izle! MasterChef eleme adayları kim? 2 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? Çarşamba hangi diziler var? 2 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 2 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title