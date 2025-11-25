Haberler

Bursa'da Motosikletli Kaza Anında 'Allah'ım sana geliyorum' Dedi

Bursa'da Motosikletli Kaza Anında 'Allah'ım sana geliyorum' Dedi
Bursa'da bir motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarparken sürücünün kask kamerasına yansıyan anlar dikkat çekti. Motosikletli, kaza anında 'Allah'ım sana geliyorum' diyerek kaza yaptı ancak yara almadan kurtuldu.

BURSA'da motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Bu sırada, motosikletlinin, "Allah'ım sana geliyorum" dediği anlar, kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne seyreden motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Bu sırada "Allah'ım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar, kask kamerasına yansıdı. Motosikletlinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
