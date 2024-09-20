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Bursa'da Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Bursa'da Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 46 yaşındaki Mehtap T., motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Mehtap T. (46), yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesinde meydana geldi. Göl Sahil Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emirhan T. (22) yönetimindeki 16 H 5722 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehtap T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Mehtap T. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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