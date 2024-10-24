Bursa'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda yabancı uyruklu sürücü ve motosikletteki yolcu da yaralandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yabancı uyruklu Visam E.E. idaresindeki 16 MA 2592 plakalı motosiklet, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Kırman'a çarptı.
Kazada Kırman ile Visam E.E. ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu Amjad Zaitoun yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amjad Zaitoun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.