Bursa'da Motosiklet-Yaya Çarpışması: İki Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir motosiklet eski Kaymakamlık Lojmanı kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza Turist Yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bayram T. (36) idaresindeki 16 BGV 049 plakalı motosiklet, Bursa istikametinden Yalova istikametine doğru seyir halindeyken, eski Kaymakamlık kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Taygun N'ye (34) çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü Bayram T. ile motosikletin çarptığı Taygun N. Yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan iki yaralı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.