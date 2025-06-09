Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Ebru U. Yaralandı

Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Ebru U. Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosikletin arkasında bulunan Ebru U. hafif yaralanırken, kazanın yaşandığı bölgede dün de benzer bir kaza gerçekleştiği belirtildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada Ebru U. (24) yaralandı. Motosiklet sürücüsü Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. Kenan A. (61) yönetimindeki 16 AUR 923 plakalı otomobil ile Altay Ç.'nin (41) kullandığı 09 AOR 745 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin arkasında bulunan Altay Ç.'nin kardeşi Ebru U. hafif yaralandı. Ebru U. ayakta tedavi edilirken, Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı. Evli olan Ebru U.'nun dünkü kazada da hafif yaralandığı, tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL/(BURSA),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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