Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü M.B.B.(16) yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeniköy yolunda meydana geldi. Yeniköy'den Orhangazi istikametine giden E.Ç. (25) idaresindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.B.B.'nin kullandığı 16 AOM 734 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralanırken, otomobil ise yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayı yara almadan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü M.B.B.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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