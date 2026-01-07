Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada
Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halinde olan 16 BMZ 614 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, metro duvarına çarptı.
Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Hafif ticari aracın şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletliyle çarpıştığı anların yer aldığı görüntülerde, kazadan sonra inen sürücünün, önce aracını kontrol ettiği görülüyor.