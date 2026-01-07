Haberler

Bursa'da hafif ticari aracın motosikletle çarpıştığı kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.

Emek Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Mudanya istikametine seyir halinde olan 16 BMZ 614 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, metro duvarına çarptı.

Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza, arkadan gelen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Hafif ticari aracın şerit değiştirdiği sırada arkasından gelen motosikletliyle çarpıştığı anların yer aldığı görüntülerde, kazadan sonra inen sürücünün, önce aracını kontrol ettiği görülüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme operasyonu başlattı

YPG'yi silme operasyonu başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
'Skriniar abartıldığı kadar iyi değil' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı

"Skriniar abartıldığı kadar iyi değil" dedi, beğendiği 3 stoperi saydı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Trabzonspor transferi bitirdi: Chibuike Nwaiwu İstanbul'da

Süper Lig devi için İstanbul'da