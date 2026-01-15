Motosikletin aniden yola çıkan cipe çarptığı kaza kask kamerasında

BURSA'da, motosikletin sürüklenip aniden önüne çıkan cipe çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, park ettiği cipiyle aniden yola çıktı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü, fren yaptı. Ancak kayan motosiklet devrilip, cipe çarptı. Yaşananlar, kask kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,