Motosikletin aniden yola çıkan cipe çarptığı kaza kask kamerasında

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde motosiklet sürücüsü, park halindeki cipe çarptı. Kaza anı, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

BURSA'da, motosikletin sürüklenip aniden önüne çıkan cipe çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, park ettiği cipiyle aniden yola çıktı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü, fren yaptı. Ancak kayan motosiklet devrilip, cipe çarptı. Yaşananlar, kask kamerasına yansıdı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
