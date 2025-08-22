Bursa'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tamirhanenin depo kısmında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

İlçeye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamirhanesinin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle deponun bitişiğindeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İçerisinde plastik malzemeler bulunduğu öğrenilen depoda soğutma çalışması yapıldı.