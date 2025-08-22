Bursa'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Bursa'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet tamirhanesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, depoda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir tamirhanenin depo kısmında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

İlçeye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki bir motosiklet tamirhanesinin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle deponun bitişiğindeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İçerisinde plastik malzemeler bulunduğu öğrenilen depoda soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Cumhurbaşkanlığı'na yürümek isteyen memurlara polis engeli

Onlarca kişi Cumhurbaşkanlığına yürümek istedi, polis barikat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı

Tekirdağ'da festival kanlı bitti! Ünlü isme konserde silahlı saldırı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.