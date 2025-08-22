Bursa'da Motosiklet Tamirhanesinde Yangın

Osmangazi ilçesinde motosiklet tamirhanesinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet tamirhanesinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Demirtaşpaşa Mahallesi 2'nci Kocayusuf Sokak'ta bulunan 2 katlı motosiklet tamirhanesinde çıktı. İş yerinin üst katındaki içinde plastik malzemelerin ve lastiklerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumuyla su sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

