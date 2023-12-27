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Bursa'da motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbeden şüpheli tutuklandı

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Bursa'da bir otomobil sürücüsünün motosikletli kişiyi kaskıyla darbetmesi olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün motosikletli kişiyi kaskıyla darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletli D.A'yı darbeden kişinin Y.H. olduğunu tespit etti.

Şüpheli Y.H. Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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