Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Drift

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sürücünün motosikletiyle drift atarak ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Tehlikeli hareketler trafiği tehlikeye soktu.

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü trafikte motosikletiyle drift atarak ilerledi. Sürücünün tehlikeli hareketleri, aynı yöne giden bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin yol ortasında defalarca kaydırıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
