Bursa'da Motosiklet Sürücüsü Ters Şeritteki Araçtan Kıl Payı Kurtuldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet sürücüsü, ters şeritten gelen bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı kask kamerasına yansıdı ve polis, kural ihlali yapan araç sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
BURSA'da bir sürücünün ters şeritten gelen otomobili fark edip motosikletiyle ani manevra yaparak kazadan kurtulduğu anlar, kask kamerasına yansıdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Dürdane rampasında meydana geldi. Gemlik'ten Bursa yönüne giden motosiklet ile ters şeritte ilerleyen otomobil aniden burun buruna geldi. Motosiklet sürücüsü frene basıp, ani manevra yaparak kazayı önledi. O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
Polis, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel