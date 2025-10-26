Haberler

Bursa'da Motosiklet Sürücüsü, Kırmızı Işıkta Geçip Otomobilin Aynasını Kırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçerek önüne manevra yapan otomobilin dikiz aynasını kırdı. O anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü, kavşağa doğru ilerlediği sırada, kırmızı ışık yanmasına rağmen, yan yoldan ana yola çıkan otomobil sürücüsüne klakson çalarak tepki gösterdi. Sürücü, klakson sesine rağmen ani manevrayla sol şeride geçmeye çalıştı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü seyir halindeyken, otomobilin dikiz aynasına eliyle vurup kırdı. O anlar kask kamerasına yansıdı. Yoluna devam eden motosikletlinin ardından gelen arkadaşına, "Baktın mı tam kırılmış mıydı?" diye sorduğu, diğer motosikletlinin de "Ayna yere düştü" dediği duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
