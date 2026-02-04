Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet aynı istikamette giden otomobile arkadan çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yalova–Bursa karayolu üzerinde meydana geldi. Yalova, istikametine seyir halinde olan Beytullah Baysan'ın (32) yönettiği 34 MFS 112 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan Hülya Ulus (40) yönetimindeki 34 EDG 618 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ve arkasında bulunan yolcu Muhammed Kızmaz (30) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.