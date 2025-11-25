Bursa'da Motosiklet Otobüse Çarptı, Kaza Anı Kask Kamerasında!
Bursa'da bir motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Kaza esnasında motosikletlinin 'Allah'ım sana geliyorum' dediği anlar kask kamerasına yansıdı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralanmadan kurtuldu.
BURSA'da motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Bu sırada, motosikletlinin, "Allah'ım sana geliyorum" dediği anlar, kask kamerasına yansıdı.
Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönüne seyreden motosiklet, önünde duran belediye otobüsüne çarptı. Bu sırada "Allah'ım sana geliyorum" diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar, kask kamerasına yansıdı. Motosikletlinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel