Bursa'da motosiklet kuryesi hafif ticari araç çarpması sonucu yaralandı

Bursa'da bir hafif ticari araç, motosiklet kuryesine çarptı ve kurye yaralandı. Kaza sonrası kurye, ambulansın gelmesini beklerken yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki kurye S.S. (44) yaralandı. Motokurye yerde yaralı halde ambulansın gelmesini beklerken, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, kaza yaptığını haber verdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi'nde meydana geldi. Sola dönüş yapan Y.C. (41) yönetimindeki 16 DD 515 plakalı hafif ticari araç, kurye S.S.'nin kullandığı 48 AGC 758 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletten düşen S.S. yaralanırken, ihbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motokurye, yerde yaralı halde ambulansın gelmesini beklerken, yakınlarını cep telefonu ile arayarak kaza yaptığını haber verdi. S.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Y.C. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)