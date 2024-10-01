Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazasında Kurye Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazasında Kurye Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kamyonetin dükkandan aniden çıkan motosiklete çarpmak için manevra yapması sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu kurye Hişam Masri yaralandı. Olayda çevredekiler, yaralı Masri'yi yağmurdan korumak için şemsiye tuttu.

BURSA'da kamyonet, önce park halindeki 4 otomobile, ardından da motosiklete çarptı. Kazada, Suriye uyruklu motosikletin sürücüsü kurye Hişam Masri yaralandı. Çevredekiler, yerde ambulans bekleyen Masri'nin yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Gökdere istikametine, 35 PC 642 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Haktan Ercan (20), ara yoldan aniden caddeye çıktığı iddia edilen Suriye uyruklu kurye Hişam Masri'nin kullandığı 16 MB 7023 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ercan, kontrolünü kaybettiği kamyonetiyle, önce park halindeki 16 AZK 670, 16 BCS 647, 16 ADP 858 ve 34 HVT 174 plakalı otomobillere, ardından da motosiklete çarptı. Motosikletten yola savrulan Hişam Masri yaralandı.

BAŞINDA ŞEMSİYEYLE BEKLEDİLER

Çevredekiler yaralı Masri'nin yardımına koşarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yağmurdan korumak için başında şemsiyeyle beklediği Masri, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Masri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Suriye Güncel Yaşam Bursa Olay Kaza

BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı

BBG Melih yıllar sonra görüntülendi! Değişimi de mesleği de şaşırttı

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi

 Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir

Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman? Aris Midea-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda? KIZILCIK ŞERBETİ 70. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 70. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim resmi tatil mi? 28- 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? 1 Ekim hangi burç? Ekim'de doğanlar hangi burç oluyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });