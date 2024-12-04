Üye Girişi
Haberler
Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?

Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Genç Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazasında İki Genç Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araca çarpan motosikletteki iki genç yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Yusuf A. (17) idaresindeki 16 BHS 391 plakalı motosiklet, Camikebir Mahallesi'nde Tozkoparan ile Alitekin caddelerinin kesiştiği kavşakta Ömer Faruk A'nın (33) kullandığı 16 BNK 151 hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Yusuf A. ile arkasında bulunan Efe A. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
img

Yeni rolü için 20 kilo aldı, bambaşka biri oldu
img

112 yıllık kulüp sahipsiz kaldı
img

Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.