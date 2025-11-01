Bursa'da Motosiklet Kazasında 6 Kişi Yaralandı

BURSA'da yarıştıkları iddia edilen 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyreden Emirhan E. (19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yönde ilerleyen Muhammet Habip T. (19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Yarıştıkları iddia edilen motosikletler çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K. (15), 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat B. (19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.'nın (15) yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Refik Fırat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.