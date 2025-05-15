Bursa'da Motosiklet Kazası: Yayaya Çarpan Sürücü Gözaltında

Bursa'da Motosiklet Kazası: Yayaya Çarpan Sürücü Gözaltında
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Bursa'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep A., motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

BURSA'da, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Zeynep A. ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Zeynep A.'ya Hamitcan B. yönetimindeki 16 BNL 368 plakalı motosiklet çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Hamitcan B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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