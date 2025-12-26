Haberler

Yayaya çarpan motosikletli kaza sonrası kaçtı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye motosiklet çarptı. Yaralanan E.İ. hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü M.E.İ. olay yerinden kaçtı ancak güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı E.İ. yaralandı. Motosiklet sürücüsü M.E.İ. kaçarken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.İ.'ye, M.E.İ'nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan E.İ. yaralanırken, motosikletin sürücüsü M.E.İ. kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalenin ardından E.İ., kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

E.İ.'nin hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildiği belirtilirken, kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen motosikletin sürücüsü M.E.İ., polis ekipleri tarafından adresinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

