Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücünün Kolunda Kırık

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücünün Kolunda Kırık
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Gemlik ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü Serkan G.'nin kolu kırıldı. Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosikletin sürüklenen sürücüsü Serkan G.'nin kolu kırıldı. Sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atamer yol ayrımında meydana geldi. Serkan G.'nin (26) kontrolünü yitirdiği 34 GJE 872 plakalı motosiklet devrilip, sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Serkan G., kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Serkan G.'nin kolunda kırıklar olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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