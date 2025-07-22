Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücünün Kolu Kırıldı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Serkan G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası sürücünün kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde devrilen motosikletin sürüklenen sürücüsü Serkan G.'nin kolu kırıldı. Sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atamer yol ayrımında meydana geldi. Serkan G.'nin (26) kontrolünü yitirdiği 34 GJE 872 plakalı motosiklet devrilip, sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Serkan G., kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Serkan G.'nin kolunda kırıklar olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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