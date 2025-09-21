Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Bursa'da tali yoldan çıkan cipe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, kask kamerasına yansıdı ve polis inceleme başlattı.

BURSA'da, tali yoldan çıkan cipe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza kask kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, tali yoldan çıkan cipe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
