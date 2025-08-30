Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Nilüfer Cumhuriyet Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 34 MTA 577 plakalı otomobil, Gazi Caddesi'nden Fırat Sokak istikametine dönüş yapacağı sırada A.O.C. idaresindeki 16 MC 5361 plakalı motosikletin sol kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden A.O.C, motosikletiyle Nilüfer Hatun Caddesi'ne dönüş yapmak için bekleyen E.S.Y. idaresindeki 16 RBY 04 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.O.C. sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
