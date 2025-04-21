Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Recai Yılmaz, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Yeni Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Mudanya yönüne giderken Recai Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 16 BOZ 603 plakalı motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Yılmaz savrulurken, motosiklet de 40 metre sürüklendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recai Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.