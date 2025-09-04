Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

BURSA'da, seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. O anlar, çevredeki kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken manevra yapıp dengesini kaybeden sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Savrulan sürücü, yere düşüp hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevredeki kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.