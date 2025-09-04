Haberler

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, seyir halindeyken motosikletini deviren sürücü hafif yaralandı. O anlar, çevredeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen hafta, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken manevra yapıp dengesini kaybeden sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Savrulan sürücü, yere düşüp hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevredeki kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

