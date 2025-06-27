Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet otomobille çarpıştı. 27 yaşındaki sürücü Kadir K. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kadir K. (27) idaresindeki 16 KJM 45 plakalı motosiklet, Mahmut Esat Bey Caddesi'nde, Nilüfer Ş'nin (41) kullandığı 16 BEB 493 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kadir K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadir K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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