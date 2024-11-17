Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
İnegöl'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emirhan A. ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi 1. Cadde üzerinde Mustafa E. yönetimindeki 16 V 0453 plakalı otomobil ile Emirhan A. (19) yönetimindeki 16 BKL 612 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten yere düşen Emirhan A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.