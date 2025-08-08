Bursa'da Motosiklet Kazası: Kask Kamerasına Yansıyan Anlar

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosiklet sürücüsü önüne aniden kıran bir otomobile çarparak yere düştü. Kaza anı sürücünün kask kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı'nda meydana geldi. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden şerit değiştirip önüne geçen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerken, o anlar kask kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
